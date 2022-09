(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dopo l’annuncio dei 190e la proclamazione dello stato di agitazione, entra nel vivo, con l’esame congiunto della procedura traprevista per giovedì 29 settembre, la seconda fase della vertenza riguardante lo stabilimento di Marcianise (Caserta) della multinazionale americana. La prima fase, iniziata nel giugno 2019, si era chiusa con circa 250 esuberi, quasi tutti lavoratori che hanno accettato di lasciareed essere reimpiegati in altre realtà produttive secondo progetti di reindustrializzazione frutto di accordi ratificati in sedi istituzionali (Ministero Attività Produttive e Regione Campania), ma mai decollati; nella prima fase, tanto i lavoratori fuoriusciti dache le aziende che li hanno ...

Un'altra multinazionale licenzia in Campania anche se la decisione annunciata ieri dalla(procedure avviate per 190 tagli a , in provincia di Caserta, su circa 450 dipendenti) non ...aArgine. ...Erano i giorni del licenziamentosms dei 422 operai della Gkn di Campo Bisenzio , Firenze, ... con la Whirlpool di Napoli, la Embraco a Torino, la Wanbao nel Bellunese, laa Caserta Il ... Jabil: al via confronto azienda-sindacati sui licenziamenti Dopo l'annuncio dei 190 licenziamenti e la proclamazione dello stato di agitazione, entra nel vivo, con l'esame congiunto della procedura tra azienda e sindacati prevista per giovedì 29 settembre, la ...Inizia da oggi un nuovo autunno caldo per i dipendenti della Jabil di Marcianise. Dopo l'annuncio da parte dell'azienda della conferma di 190 licenziamenti, questa mattina, davanti ...