Elezioni 2022, Bossi: "Da popolo Nord messaggio chiaro e inequivocabile" (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – "Il popolo del Nord esprime un messaggio chiaro ed inequivocabile che non può non essere ascoltato". Così Umberto Bossi all'AdnKronos, dopo il voto di domenica scorsa. "Sono contento poiché avevo deciso di non candidarmi. Mi hanno pregato e solo per il rispetto verso la militanza ho accettato", ha sottolineato, dopo il voto che ha sancito l'addio del Senatur al Parlamento dopo 35 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

