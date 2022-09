Ecco il World Ice Skating Day. Si parte il 4 dicembre (Di martedì 27 settembre 2022) Una nuova ricorrenza per celebrare la bellezza del pattinaggio sul ghiaccio di tutto il mondo; è questa l’ultima novità in casa ISU che, nelle scorse ore, ha annunciato l’istituzione del World Ice Skating Day, quest’anno pensato per il 4 dicembre 2022. In questa giornata, che ogni anno verrà allestita la prima domenica del mese di dicembre, verranno organizzati una pluralità di eventi da svolgersi contemporaneamente in tutto il globo, in modo da spingere quanto più possibile a livello promozionale discipline come lo short track, il pattinaggio velocità su pista lunga e quello di figura. L’obiettivo è dunque quello di rendere il pattinaggio accessibile a tutti, creando delle esperienze divertenti e adatte a tutte le fasce di età (previste lezioni gratuite, sessioni di coaching su abilità e prevenzione degli infortuni ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Una nuova ricorrenza per celebrare la bellezza del pattinaggio sul ghiaccio di tutto il mondo; è questa l’ultima novità in casa ISU che, nelle scorse ore, ha annunciato l’istituzione delIceDay, quest’anno pensato per il 42022. In questa giornata, che ogni anno verrà allestita la prima domenica del mese di, verranno organizzati una pluralità di eventi da svolgersi contemporaneamente in tutto il globo, in modo da spingere quanto più possibile a livello promozionale discipline come lo short track, il pattinaggio velocità su pista lunga e quello di figura. L’obiettivo è dunque quello di rendere il pattinaggio accessibile a tutti, creando delle esperienze divertenti e adatte a tutte le fasce di età (previste lezioni gratuite, sessioni di coaching su abilità e prevenzione degli infortuni ...

