Costretta a tatuarsi il viso dall'ex. "Lesioni permanenti"

... alle porte di Roma, ma in brevissimo tempo la convivenza si è rivelata un inferno per la ragazza, che veniva picchiata e maltrattata, e poia farsi tatuare sul viso, da un tatuatore che ...'Non volevo stare con mia figlia', ha detto, spiegando di essere stataad affidare la ... È proprio per questo motivo che - diversi anni fa - ha deciso diuna frase nella nostra ...La relazione era nata sui social. Lui l'aveva obbligata a tatuarsi sul viso il suo nome. La Cassazione: "Ha deformato l'aspetto della fidanzata con lesioni permanenti" ...L’uomo è stato ritenuto colpevole del reato di deformazione permanente al volto e maltrattamenti in famiglia. I due si erano conosciuti sui social network ...