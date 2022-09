Carte e app | crescono i pagamenti digitali

(Di martedì 27 settembre 2022) Itramitedi credito, di debito e appanche nel nostro Paese, stando ai dati relativi al primo semestre del 2022 emersi dal rapporto dell’Osservatoriodi Credito e Digital Payments di Assofin, Nomisma e Ipsos con la collaborazione di Crif, citato dal Sole 24 Ore. Il valore delle transazioni resta inferiore agli anni precedenti, ma va certamente sottolineato un nuovo trend, che è quello di effettuare via carta o app anchedi piccolo importo.di credito e di debito: aumentano le transazioni Infatti, per quanto riguarda ledi credito attive nel nostro Paese, nel 2021 se ne contano 15,2 milioni, per un totale di 84,6 miliardi di euro di transazioni, con un valore medio di 62 euro, ovvero ...

Il Sole 24 ORE

Si ricorre sempre di più adi credito e debito eanche per importi piccoli; si fa largo il fenomeno del BuyNowPayLater ma potrebbe acuirsi il tasso di sofferenza per i pagamenti rateali Nei primi sei mesi del 2022 è ...... per il pagamento di bollettini e per tutte le altre operazioni consentite dalleelettroniche.è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite sito web poste.it oUfficio ... Pagamenti digitali, avanti tutta: siamo al 26% del totale Secondo la 20esima edizione dell'Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments l'incremento sale a +29% se si considerano i pagamenti su POS con le sole carte di debito ...Si ricorre sempre di più a carte di credito e debito e app anche per importi piccoli; si fa largo il fenomeno del BuyNowPayLater ma potrebbe acuirsi il tasso di sofferenza per i pagamenti rateali ...