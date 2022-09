‘Una donna’ non vale l’altra, ma il PD è più misogino della Destra (Di lunedì 26 settembre 2022) Una donna non vale l’altra, e Giorgia Meloni non può essere salutata come una vittoria femminista visto che a rompere il soffitto di cristallo è stata la donna italiana più emblematica del patriarcato. Eppure, la Storia politica del nostro Paese oggi è lei, prima premier d’Italia, a coniugarla al femminile; e tocca rendergliene merito e farci i conti. Ogni analisi che voglia sminuirne la portata politica e culturale di queste elezioni è pura bandiera, incapace di autocritica. Il Paese reale è questo, e questo vuole. Bisogna dirlo. E, mentre il centro sinistra gioca a palleggiarsi la patata bollente della responsabilità, va detto anche che la Destra – misogina, maschilista e conservatrice – ha saputo fare spazio attorno a una donna giovane, a ogni evidenza più regina che ancella del patriarcato, non subordinata ma ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 26 settembre 2022) Una donna non, e Giorgia Meloni non può essere salutata come una vittoria femminista visto che a rompere il soffitto di cristallo è stata la donna italiana più emblematica del patriarcato. Eppure, la Storia politica del nostro Paese oggi è lei, prima premier d’Italia, a coniugarla al femminile; e tocca rendergliene merito e farci i conti. Ogni analisi che voglia sminuirne la portata politica e culturale di queste elezioni è pura bandiera, incapace di autocritica. Il Paese reale è questo, e questo vuole. Bisogna dirlo. E, mentre il centro sinistra gioca a palleggiarsi la patata bollenteresponsabilità, va detto anche che la– misogina, maschilista e conservatrice – ha saputo fare spazio attorno a una donna giovane, a ogni evidenza più regina che ancella del patriarcato, non subordinata ma ...

