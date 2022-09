Uccisa con sei proiettili Hadis Najafi, la “ragazza con la coda” diventata simbolo delle proteste in Iran (Di lunedì 26 settembre 2022) Capelli biondi, senza velo, raccolti in uno chignon, pronta ad affrontare la repressione della polizia. E’ il ritratto, immortalato in un video (diventato virale) girato nel corso delle proteste in Iran scoppiate dopo l’uccisione della 22enne Mahsa Amini, ragazza curdo-Iraniana morta in custodia dopo essere stata arrestata dalla “polizia morale”, di Hadis Najafi, 20 anni, diventata il simbolo delle manifestazioni contro il regime degli ayatollah. Come denuncia via Twitter la giornalista Iraniana Masih Alinejad, la ragazza è morta: “Sua sorella mi ha detto che aveva solo 20 anni ed è stata Uccisa da 6 proiettili nella città di Karaj”. La giovane è stata ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 26 settembre 2022) Capelli biondi, senza velo, raccolti in uno chignon, pronta ad affrontare la repressione della polizia. E’ il ritratto, immortalato in un video (diventato virale) girato nel corsoinscoppiate dopo l’uccisione della 22enne Mahsa Amini,curdo-iana morta in custodia dopo essere stata arrestata dalla “polizia morale”, di, 20 anni,ilmanifestazioni contro il regime degli ayatollah. Come denuncia via Twitter la giornalistaiana Masih Alinejad, laè morta: “Sua sorella mi ha detto che aveva solo 20 anni ed è statada 6nella città di Karaj”. La giovane è stata ...

rulajebreal : #HadisNajafi è stata uccisa con 3 pallottole, al cuore, alla testa e alle mani. Aveva solo 23 anni. Un anno in più… - Corriere : Iran, 6 proiettlil al petto per Hadis Najafi: uccisa mentre manifestava. Era la «ragazza con la coda» uno dei simbo… - fleinaudi : In Iran #Hadith_Najafi, simbolo delle proteste dopo l'uccisione di Mahsa Amini, è stata a sua volta uccisa a Karaj… - infoitestero : Uccisa con sei proiettili Hadis Najafi, la 'ragazza con la coda' diventata simbolo delle proteste in Iran - St0neAnge1 : RT @annapaolasanna: Uccisa anche Hadis Najafi, 20 anni, la ragazza con la coda. #IranProtests2022 #SayHerName #HadisNajafi #Mahsa_Amini? ht… -