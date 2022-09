Tre Valli Varesine 2022 | programma | orari | tv | streaming | percorso | chi parteciperà

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia è ancora protagonista del ciclismo internazionale. Il Giro di Lombardia inl’8 ottobre è l’ultimo grande appuntamento in cui i fuoriclasse delle due ruote si sfideranno; prima però ci sarà il Gran Trittico Lombardo, che si chiuderà con la Tredel prossimo 4 ottobre.Gara di 196,3 chilometri strutturata con un tratto in linea ed un circuito. Prima il tratto da Busto Arsizio a Varese, di 42,4 chilometri, caratterizzato dalla salita di Morazzone che farà andar via la prima fuga di giornata. Si entrerà poi in un circuito di 12,8 chilometri da ripetere otto volte, con un tratto in ascesa verso Montello; altri circuito poi con le salite di Montello e di Casciago, con la conclusione in via Sacco. PARTECIPANTI Una startlist da stropicciarsi gli occhi per la Tre ...