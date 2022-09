“Terra andata e ritorno”, convegno sull’economia circolare (Di lunedì 26 settembre 2022) CLUSANE D’ISEO – Proseguono gli eventi organizzati dall’Onorevole Danilo Oscar Lancini deputato al Parlamento Europeo e membro delle Commissioni Commercio Internazionale (INTA), ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI). Il primo dei nuovi appuntamenti dopo l’estate è in programma per giovedì 29 settembre alle ore 17:15 a Clusane d’Iseo presso la dimora La Catilina dove verrà trattato l’importante tema della difesa del suolo in un contesto ricco di cambiamenti climatici e desertificazione. Lancini, come membro della Commissione ENVI, è molto sensibile alle tematiche ambientali ed offre un importante spunto poiché sostiene che “La tutela delle aree rappresenta una sfida coraggiosa del nostro territorio. Il suolo è un bene comune, una risorsa che dev’essere salvaguardata nei suoi processi di sviluppo. l’Unione Europea, nel 2012, ha definito gli obiettivi da raggiungere ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 settembre 2022) CLUSANE D’ISEO – Proseguono gli eventi organizzati dall’Onorevole Danilo Oscar Lancini deputato al Parlamento Europeo e membro delle Commissioni Commercio Internazionale (INTA), ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI). Il primo dei nuovi appuntamenti dopo l’estate è in programma per giovedì 29 settembre alle ore 17:15 a Clusane d’Iseo presso la dimora La Catilina dove verrà trattato l’importante tema della difesa del suolo in un contesto ricco di cambiamenti climatici e desertificazione. Lancini, come membro della Commissione ENVI, è molto sensibile alle tematiche ambientali ed offre un importante spunto poiché sostiene che “La tutela delle aree rappresenta una sfida coraggiosa del nostro territorio. Il suolo è un bene comune, una risorsa che dev’essere salvaguardata nei suoi processi di sviluppo. l’Unione Europea, nel 2012, ha definito gli obiettivi da raggiungere ...

