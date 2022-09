Spagna, nuova statistica dei femminicidi: include anche omicidi commessi al di fuori della coppia (Di lunedì 26 settembre 2022) “femminicidi: assassinii di donne motivati dalla discriminazione storica, dalla misoginia strutturale di genere e dalle relazioni di potere degli uomini sulle donne”. Questa frase scritta in bianco su una parete viola, il colore rappresentativo del femminismo, è stata lo sfondo che ha accompagnato l’annuncio del governo spagnolo: dal 12 settembre il paese dispone di una nuova statistica dei femminicidi, che non si limita a considerare i delitti commessi dal partner o dall’ex compagno, ma include per la prima volta anche la violenza perpetrata da persone fuori dalla coppia e per motivi di genere. Si classificano in quattro tipi: familiare, sessuale, sociale (delitti commessi, per esempio, da amici, colleghi di lavoro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “: assassinii di donne motivati dalla discriminazione storica, dalla misoginia strutturale di genere e dalle relazioni di potere degli uomini sulle donne”. Questa frase scritta in bianco su una parete viola, il colore rappresentativo del femminismo, è stata lo sfondo che ha accompagnato l’annuncio del governo spagnolo: dal 12 settembre il paese dispone di unadei, che non si limita a considerare i delittidal partner o dall’ex compagno, maper la prima voltala violenza perpetrata da personedallae per motivi di genere. Si classificano in quattro tipi: familiare, sessuale, sociale (delitti, per esempio, da amici, colleghi di lavoro, ...

