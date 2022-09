Sognava in grande e ora è piccolo piccolo: Di Maio scompare dalla politica (Di lunedì 26 settembre 2022) Era il 21 giugno scorso quando Luigi Di Maio spiegò il motivo per cui lasciava il Movimento 5 Stelle provocando la più grande scissione della storia grillina. Anche gli italiani hanno deciso da che parte stare: non dalla sua. Impegno Civico, la forza politica che Di Maio ha messo in piedi con i fuoriusciti dal M5S grazie all'aiuto di Bruno Tabacci, secondo i le prime proiezioni di ieri notte, non riesce a superare la fatidica soglia del 3% ma è addirittura attorno allo 0,70%. Significa che i suoi parlamentari, a meno che non riescano ad imporsi in qualche collegio uninominale, restano fuori dal nuovo Parlamento. Compreso il leader, che a Napoli Fuorigrotta sarebbe indietro al grillino Sergio Costa, seppur di un pugno di voti. Con il senno di poi, quindi, l'alleanza con il Partito democratico, che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Era il 21 giugno scorso quando Luigi Dispiegò il motivo per cui lasciava il Movimento 5 Stelle provocando la piùscissione della storia grillina. Anche gli italiani hanno deciso da che parte stare: nonsua. Impegno Civico, la forzache Diha messo in piedi con i fuoriusciti dal M5S grazie all'aiuto di Bruno Tabacci, secondo i le prime proiezioni di ieri notte, non riesce a superare la fatidica soglia del 3% ma è addirittura attorno allo 0,70%. Significa che i suoi parlamentari, a meno che non riescano ad imporsi in qualche collegio uninominale, restano fuori dal nuovo Parlamento. Compreso il leader, che a Napoli Fuorigrotta sarebbe indietro al grillino Sergio Costa, seppur di un pugno di voti. Con il senno di poi, quindi, l'alleanza con il Partito democratico, che ...

tempoweb : Luigi #DiMaio sognava in grande. Ora è piccolo e fuori dal Parlamento #ElezioniPolitiche2022 #impegnocivico… - AndreaBriganti6 : RT @7Robymar: È la fine di qualcosa di irripetibile, non solo nel tennis. Dal bambino di Basilea che sognava Wimbledon alla leggenda che pi… - MarcoFiorito98 : RT @7Robymar: È la fine di qualcosa di irripetibile, non solo nel tennis. Dal bambino di Basilea che sognava Wimbledon alla leggenda che pi… - betta941 : RT @7Robymar: È la fine di qualcosa di irripetibile, non solo nel tennis. Dal bambino di Basilea che sognava Wimbledon alla leggenda che pi… - LoZioFCIM1908 : RT @7Robymar: È la fine di qualcosa di irripetibile, non solo nel tennis. Dal bambino di Basilea che sognava Wimbledon alla leggenda che pi… -