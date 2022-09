Prenderla con filosofia (Di lunedì 26 settembre 2022) La vittoria del centrodestra e il risultato non soddisfacente del Partito Democratico ha destato tra i dem un agguerrito dibattito. Ma mentre molti si disperano per la sconfitta c’è chi come il sindaco di Torino Stefano Lo Russo vede il bicchiere mezzo pieno. “Stare all’opposizione non è detto che faccia così male al Pd” afferma il primo cittadino torinese . “Torino dimostra che si può governare, stare all’opposizione e tornare a governare, credo che essere minoranza e essere all’opposizione possa servire a dare un utile contributo a una fase molto complicata per la vita del Paese” dichiara Lo Russo. Il sindaco poi guarda con soddisfazione al risultato torinese dove il Pd si conferma primo partito e dove anche gli alleati portano a casa buone percentuali: “Sicuramente, anche in prospettiva, è molto positivo il risultato del Terzo Polo a doppia cifra a Torino: credo che la ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 26 settembre 2022) La vittoria del centrodestra e il risultato non soddisfacente del Partito Democratico ha destato tra i dem un agguerrito dibattito. Ma mentre molti si disperano per la sconfitta c’è chi come il sindaco di Torino Stefano Lo Russo vede il bicchiere mezzo pieno. “Stare all’opposizione non è detto che faccia così male al Pd” afferma il primo cittadino torinese . “Torino dimostra che si può governare, stare all’opposizione e tornare a governare, credo che essere minoranza e essere all’opposizione possa servire a dare un utile contributo a una fase molto complicata per la vita del Paese” dichiara Lo Russo. Il sindaco poi guarda con soddisfazione al risultato torinese dove il Pd si conferma primo partito e dove anche gli alleati portano a casa buone percentuali: “Sicuramente, anche in prospettiva, è molto positivo il risultato del Terzo Polo a doppia cifra a Torino: credo che la ...

