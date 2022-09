No! Questo video non mostra un ragazzo nudo che scappa veramente da Buckingham Palace (Di lunedì 26 settembre 2022) Sin dalla morte della Regina Elisabetta II, i riflettori del mondo sono puntati su Londra e su Buckingham Palace. Ma se c’è chi è interessato alle vicende della Royal Family o alle implicazioni economico-politiche dell’avvenimento, c’è anche chi ispeziona attentamente ogni dettaglio alla ricerca di prove per le più fantasiose teorie del complotto. Di recente, per esempio, è stato condiviso il video di una misteriosa fuga dal Palazzo: vediamo di che si tratta. Per chi ha fretta: A pochi giorni dalla morte della Regina Elisabetta II, sui social è iniziato a circolare un video che secondo gli utenti mostrerebbe un ragazzo nudo che scappa da una finestra a Buckingham Palace Questa notizia è falsa: la clip proviene da una trovata di ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Sin dalla morte della Regina Elisabetta II, i riflettori del mondo sono puntati su Londra e su. Ma se c’è chi è interessato alle vicende della Royal Family o alle implicazioni economico-politiche dell’avvenimento, c’è anche chi ispeziona attentamente ogni dettaglio alla ricerca di prove per le più fantasiose teorie del complotto. Di recente, per esempio, è stato condiviso ildi una misteriosa fuga dal Palazzo: vediamo di che si tratta. Per chi ha fretta: A pochi giorni dalla morte della Regina Elisabetta II, sui social è iniziato a circolare unche secondo gli utenti mostrerebbe uncheda una finestra aQuesta notizia è falsa: la clip proviene da una trovata di ...

