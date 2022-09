MotoGP, perchè Fabio Quartararo merita il Mondiale con una Yamaha nettamente inferiore alla Ducati (Di lunedì 26 settembre 2022) 18 punti di distacco e 100 ancora da assegnare: è questa la situazione per Francesco Bagnaia dopo il GP del Giappone, round del Mondiale 2022 di MotoGP. Il pilota piemontese esce dalla gara di Motegi rattristato e amareggiato per quello che avrebbe potuto essere e invece non è stato. Un fine-settimana in cui tutto è andato storto: problemi grossi sul bagnato, con un 12° posto nelle qualifiche, e un errore che definire banale è un complimento nell’ultimo giro quando tra un ottavo e nono posto c’era veramente poca differenza, anche se davanti c’era l’attuale leader, Fabio Quartararo. “Applaudivo la ca****a che avevo appena fatto, mi stavo dando del co*****e. Era stata una gara molto complicata, non riuscivo a trazionare, l’unica cosa che riuscivo a fare era frenare. Negli ultimi giri riuscivo a fare ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) 18 punti di distacco e 100 ancora da assegnare: è questa la situazione per Francesco Bagnaia dopo il GP del Giappone, round del2022 di. Il pilota piemontese esce dgara di Motegi rattristato e amareggiato per quello che avrebbe potuto essere e invece non è stato. Un fine-settimana in cui tutto è andato storto: problemi grossi sul bagnato, con un 12° posto nelle qualifiche, e un errore che definire banale è un complimento nell’ultimo giro quando tra un ottavo e nono posto c’era veramente poca differenza, anche se davanti c’era l’attuale leader,. “Applaudivo la ca****a che avevo appena fatto, mi stavo dando del co*****e. Era stata una gara molto complicata, non riuscivo a trazionare, l’unica cosa che riuscivo a fare era frenare. Negli ultimi giri riuscivo a fare ...

