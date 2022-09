Lega,Salvini: 9% non mi soddisfa ma ora protagonisti Governo (Di lunedì 26 settembre 2022) "Il 9% non mi soddisfa, non è risultato per cui ho lavorato, ma siamo in un Governo di centrodestra con cui saremo protagonisti. Prima avevamo il doppio dei voti ma in un Governo che ci viveva come ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "Il 9% non mi, non è risultato per cui ho lavorato, ma siamo in undi centrodestra con cui saremo. Prima avevamo il doppio dei voti ma in unche ci viveva come ...

repubblica : Berlusconi a pranzo con i simpatizzanti: 'Voglio più voti della Lega. Salvini è bravo ma non ha mai lavorato'. Il v… - pietroraffa : Secondo SWG la Lega potrebbe andare sotto il 9%. Deve essere stato il tweet di Salvini ad aver portato bene #ElezioniPolitiche2022 - pietroraffa : Salvini fa un tweet di ringraziamento per una Lega che secondo gli #exitpoll sarà massimo al 12,5%. Alle Europee di… - Ariel2575 : RT @mimmamax: Bravo #Salvini a smerdare tutti quelli che da stanotte lo volevano distrutto e fuori dalla #Lega. Se c'è qualcuno in Lega che… - Tag24news : Matteo Salvini e le sue dichiarazioni sul risultato. #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #Salvini #26settembre -