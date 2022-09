Inter in ansia per Brozovic: rischia lo stop di un mese | Serie A News (Di lunedì 26 settembre 2022) Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, è andato k.o. durante Austria-Croazia di Nations League. Oggi esami, probabile uno stiramento Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 settembre 2022) Marcelo, centrocampista dell', è andato k.o. durante Austria-Croazia di Nations League. Oggi esami, probabile uno stiramento

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Inter in ansia per @brozocrypto: rischia lo stop di un mese | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #Inter #Brozov… - PianetaMilan : .@Inter in ansia per @brozocrypto: rischia lo stop di un mese | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #Inter… - internewsit : Brozovic, ansia Inter per l'esito degli esami! Individuato il sostituto - Sky - - fcin1908it : Inter in ansia, Brozovic rischia un mese di stop. E col Mondiale sullo sfondo c’è un rischio -