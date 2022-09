Il Barça sa già quando affronterà Villarreal e Athletic (Di lunedì 26 settembre 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 26/09/2022 alle 18:40 est La Liga ha ufficializzato le date e gli orari delle giornate 10 e 11 Gli uomini di Xavi viaggeranno al Villarreal e poi riceveranno la squadra basca È già noto il programma della prima classica della stagione, così come i due giorni successivi, 10 e 11 della competizione nazionale. Dopo aver giocato contro il Real Madrid al Bernabéu, ad ottobre il Barça dovrà recarsi al Villarreal e, il giorno successivo, ospiterà l’Athletic al Camp Nou. Nello specifico si giocherà la partita contro il ‘sottomarino giallo’ Giovedì 20 ottobre dalle 21:00 e sarà quello che chiude il giorno feriale. Da parte sua, il Barça indosserà di nuovo ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 26 settembre 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 26/09/2022 alle 18:40 est La Liga ha ufficializzato le date e gli orari delle giornate 10 e 11 Gli uomini di Xavi viaggeranno ale poi riceveranno la squadra basca È già noto il programma della prima classica della stagione, così come i due giorni successivi, 10 e 11 della competizione nazionale. Dopo aver giocato contro il Real Madrid al Bernabéu, ad ottobre ildovrà recarsi ale, il giorno successivo, ospiterà l’al Camp Nou. Nello specifico si giocherà la partita contro il ‘sottomarino giallo’ Giovedì 20 ottobre dalle 21:00 e sarà quello che chiude il giorno feriale. Da parte sua, ilindosserà di nuovo ...

catmassimo2 : @lucatelese Stai già saltando giù dalla barca?!?!? ?????????????????????? - Mellos_Poppy : @Mello_juras Amica ma primo mondo, terzo mondo non esiste piú! Siamo tutti nella stessa barca che affonda giá da qualche secolo. - mindmasev : allora sono appena salita in crociera non vedo l’ora sia sabato solo perché so già che che comprerò la maglia del barça - scenda78 : Barça, il consiglio di Lewandowski: 'Kiwior dello Spezia è già una realtà. Ha potenziale' - intertristi1899 : Il rinnovo è già fatto bbilanisti, il capitano non lascia la barca!!! Skriniar uomo vero?????????? grazie zhang -