GF Vip 7, anticipazioni stasera 26 settembre 2022: un concorrente lascia la Casa? (Di lunedì 26 settembre 2022) La terza puntata del Grande Fratello Vip 7, che vedremo in prima serata stasera sulla rete ammiraglia Mediaset, sarà ricca di colpi di scena. Non solo perché in settimana i vipponi hanno già avuto diverse liti, ma anche perché uno dei concorrenti più promettenti, Luca Salatino, vorrebbe lasciare la Casa in seguito allo scontro furibondo avuto con Elenoire Ferruzzi, che l’ha accusato di averla “sedotta”, ovvero illusa, e poi abbandonata. GF Vip, chi è stato il concorrente più pagato di tutte le edizioni Ogni anno al Grande Fratello Vip c'è un concorrente pagato più degli altri, ma chi è stato il più pagato in assoluto? GF Vip 7, nella puntata di stasera Luca Salatino lascerà la ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 settembre 2022) La terza puntata del Grande Fratello Vip 7, che vedremo in prima seratasulla rete ammiraglia Mediaset, sarà ricca di colpi di scena. Non solo perché in settimana i vipponi hanno già avuto diverse liti, ma anche perché uno dei concorrenti più promettenti, Luca Salatino, vorrebbere lain seguito allo scontro furibondo avuto con Elenoire Ferruzzi, che l’ha accusato di averla “sedotta”, ovvero illusa, e poi abbandonata. GF Vip, chi è stato ilpiù pagato di tutte le edizioni Ogni anno al Grande Fratello Vip c'è unpagato più degli altri, ma chi è stato il più pagato in assoluto? GF Vip 7, nella puntata diLuca Salatino lascerà la ...

Giornaleditalia : Grande Fratello Vip anticipazioni puntata stasera 26 settembre 2022: Luca vs Elenoire - direpuntoit : Stasera all'indomani del voto per le #elezioni2022 va in onda la terza puntata del #Gfvip, di cosa si parlerà? Legg… - zazoomblog : Grande Fratello Vip anticipazioni puntata 26 settembre 2022: Elenoire e Luca ospiti news e cosa vedremo stasera -… - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 26 settembre 2022: Elenoire e Luca, ospiti, news e cosa vedremo stasera… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 26 settembre 2022: confronti e nuove nomination #26Settembre… -