Genoa, Sturaro: 'Il rientro è vicino ma non voglio rischiare' (Di lunedì 26 settembre 2022) Il momento del rientro in campo è sempre più vicino per Stefano Sturaro, ad oggi ancora in attesa di fare il suo debutto stagionale.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) Il momento delin campo è sempre piùper Stefano, ad oggi ancora in attesa di fare il suo debutto stagionale....

buoncalcio : #Genoa, Sturaro a Telenord: “Sto bene, discesa è iniziata. Ma bruciare tappe non avrebbe senso” - robypec75 : E che ci vuole Plusvalenze a go go in stile Sturaro 28 anni al Genoa tutto rotto per la modica cifra di 20 ml ..… - vito_guerra : @piero_pangallo @FBiasin Vostra bacheca calciopoli Abuso di farmaci 2 scudetti abusivi Rapporti società-ndranghet… - rscalt76 : @MKollandra Pure io... Abbiamo il ritmo del nostro regista e per ora #VARedes ha fatto solo da moviola in campo. Pi… -