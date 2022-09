Foglie scheletrizzate | Scopri come “scheletrizzare” le foglie | Skeleton leaves

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 26 settembre 2022) Lesono bellissime sembrano quasi un delicato pizzo. Sono l’ideale per molti lavori di bricolage con carta carta,la realizzazione di cartoline di auguri e album. Sono anche ottime per realizzare dei lavoretti meravigliosi con i bambini. Possono essere usate anchedei segnalibri, chi di noi da bambino non ha preso dellee le ha inserite tra le pagine di in un grosso libro? Certo aspettavamo settimane prima che la nostra fogliolina seccasse, ma ecco un modo davvero veloce e facile per fare belle/scheletro. È possibile utilizzare qualsiasi tipo di foglia, ma ledi acero e quelle di quercia sono le migliori per i principianti. Possiamo anche tingere le ...