Ecco a voi l’agenda Draghi | un grande bluff spernacchiato dagli elettori

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – “Sospensione del ricreativo, principia ad avviare il culturale”. Se Letta Enrico da Pisa e Renzi Matteo da Firenze fossero due giovani donzelle femministe anni Settanta, dovrebbero svelare ora ai lavoratori italiani il contenuto del. Dovrebbero sventolarla come un libretto rosso del terzo millennio,, come se fossero di fronte a una vecchia casa del popolo del Mugello, pullulante di vecchi brontoloni. E verosimilmente, proprio come in Berlinguer ti voglio bene, verrebbero accolti da una gentile bordata di improperi indicibili. Perché della fantomatica agenda più introvabile delle figurine di Volpi e Poggi, glise ne sono altamente infischiati. Non se l’è filata neppure il sottobosco progressista, chiamato a impugnare la matita ai seggi per ...