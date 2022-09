Cassano attacca Ronaldo: “Se non ce la fai più devi smettere, basta!” (Di lunedì 26 settembre 2022) Durante la sua carriera Antonio Cassano non le ha mai mandate a dire a nessuno, ora che ha appeso gli scarpini al chiodo se possibile riesce a far discutere ancora di più. Le sue dichiarazioni in live su Twitch all’interno delle puntate della Bobo TV con Christian Vieri, Lele Adani, e Nicola Ventola, hanno generato tantissimi tormentoni e sono un appuntamento fisso per molti appassionati di calcio. L’ultima dichiarazione, destinata certamente a far discutere, viene direttamente da Muschio Selvaggio, un podcast condotto da Fedez e Luis Sal su YouTube e non solo. All’interno della puntata, in cui è ospite Antonio Cassano, si parla ovviamente molto di calcio e di aneddoti sulla carriera del Pibe de Bari. Ad un certo punto Fedez chiede a Cassano un parere su Cristiano Ronaldo e la risposta di Fantantonio non si fa ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) Durante la sua carriera Antonionon le ha mai mandate a dire a nessuno, ora che ha appeso gli scarpini al chiodo se possibile riesce a far discutere ancora di più. Le sue dichiarazioni in live su Twitch all’interno delle puntate della Bobo TV con Christian Vieri, Lele Adani, e Nicola Ventola, hanno generato tantissimi tormentoni e sono un appuntamento fisso per molti appassionati di calcio. L’ultima dichiarazione, destinata certamente a far discutere, viene direttamente da Muschio Selvaggio, un podcast condotto da Fedez e Luis Sal su YouTube e non solo. All’interno della puntata, in cui è ospite Antonio, si parla ovviamente molto di calcio e di aneddoti sulla carriera del Pibe de Bari. Ad un certo punto Fedez chiede aun parere su Cristianoe la risposta di Fantantonio non si fa ...

pacy1988 : 'Perché è un altro campionato e io non sono Drogba ma sono Cassano, quindi vaffanculo, e nel gioco non c'è un Matar… - TUTTOJUVE_COM : Cassano attacca Allegri: 'Deve andarsene, non ha uno straccio d'idea. Agonia Juve' - Fantacalcio : Cassano attacca Allegri: 'Se la Juventus non lo esonera diventa un'agonia' -