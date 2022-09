Campania, débâcle Impegno Civico e flop Unione Popolare: tutti gli esclusi dal Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ tempo di bilanci politici per candidati e partiti in corsa alle ultime elezioni 2022. Il 25 settembre sarà una data spartiacque per molti destini politici. Tra questi sicuramente quello di Luigi Di Maio: il leader di Impegno Unico ha pagato a caro prezzo la scissione dal Movimento Cinque Stelle. “Gigino” resta fuori dal Parlamento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ tempo di bilanci politici per candidati e partiti in corsa alle ultime elezioni 2022. Il 25 settembre sarà una data spartiacque per molti destini politici. Tra questi sicuramente quello di Luigi Di Maio: il leader diUnico ha pagato a caro prezzo la scissione dal Movimento Cinque Stelle. “Gigino” resta fuori dalL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MissU85170930 : In Campania diluvia questo influenzerà tantissimo sul voto diciamo che nn abbiamo mai primeggiato ma stavolta per l… - Stampa_Estera : RT @gustavhofer: E se la sorpresa di queste #elezioni fossero il #movimento5stelle ? Sono stato in Campania e il sostegno per #conte e la c… - gustavhofer : E se la sorpresa di queste #elezioni fossero il #movimento5stelle ? Sono stato in Campania e il sostegno per #conte… -

Elezioni politiche 2022: risultati in diretta - Fdi primo partito, flop Pd sotto il 20, i 5 stelle terzi col 15. Crollo della Lega al 9% ... Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto e Sardegna) mentre in altre sei (Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia) il ... Elezioni 2022, Fdi vince in undici Regioni. Sei al M5s: è primo partito al Sud. Pd in testa solo in Toscana ed Emilia - Romagna Crollo della Lega al 9%, centrodestra verso la larga maggioranza di seggi Campania, la vittoria a Napoli e provincia. Boom nelle periferie - A scrutinio ancora in corso, il Movimento 5 stelle è primo ... ... Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto e Sardegna) mentre in altre sei (Basilicata,, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia) il ...Crollo della Lega al 9%, centrodestra verso la larga maggioranza di seggi, la vittoria a Napoli e provincia. Boom nelle periferie - A scrutinio ancora in corso, il Movimento 5 stelle è primo ...