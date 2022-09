(Di lunedì 26 settembre 2022) “Per me è stato incredibile da vedere le lacrime dimentre si tenevano mano nella mano. Credo che Rafa fosse così triste anche perché sa che un giorno dovrà dire anche lui addio. Ma il loroè stato il. L’altra sera è stata di grande insegnamento per i giovani: qualcosa del genere non la vedremo per molti, molti anni.ci mancherà molto”. Così Bjorn, capitano delEuropa nella Laver Cup, ha commentato in una intervista a La Repubblica l’esibizione che ha segnato il termine della carriera professionistica dello svizzero. L’ex tennista svedese ha poi parlato degli azzurri Berrettini e: “Matteo è un grandissimo giocatore, vederlo giocare dalla mia panchina ...

... insieme col connazionale Sock, per la 'cattiveria' messa in campo nelcontro Federer e ... John McEnroe, sotto gli occhi del suo antico rivale, Bjorn, che guidava il super grande favorito ...Bjorn [] sei il re e lo sai' Roger Federer ha confermato inoltre che sarà presente anche il ... Peraltro con una rimonta incredibile, marchiata non solo dal successo iniziale deldi Sock e ... Borg: "Doppio con Nadal lieto fine perfetto per Federer. Voglio Sinner nel team" Durante un cambio di campo di Djokovic-Auger-Aliassime della Laver Cup, Matteo Berrettini ha incitato l'ex numero 1 e sorridendo gli ha detto: ...