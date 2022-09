Bargiggia: “Nel contratto di Kim c’è una clausola di 45 milioni, il Napoli sta già monitorando eventuali sostituti” (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Napoli in questa sessione di mercato ha fatto degli ottimi acquisti in entrata che stanno permettendo al club di ottenere ottimi risultati sia in campionato che in Champions League. Tra questi un’entrata interessate è stata quella di Kim Min-Jae. Il coreano sta facendo molto bene con il Napoli e sembra essere già entrato nel mirino di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Ilin questa sessione di mercato ha fatto degli ottimi acquisti in entrata che stanno permettendo al club di ottenere ottimi risultati sia in campionato che in Champions League. Tra questi un’entrata interessate è stata quella di Kim Min-Jae. Il coreano sta facendo molto bene con ile sembra essere già entrato nel mirino di L'articolo

Paolo_Bargiggia : La @juventusfc non ha soltanto il peggior allenatore dei 5 top club nel rapporto stipendio preso/ qualità di gioco… - Antonio280396 : @luca_tess @pisto_gol Calcio quello vero ed essendo stato nello staff del Milan Berlusconiano di Sacchi secondo il… - Antonio280396 : @luca_tess @pisto_gol Certo Bargiggia e Adani possono dire quello che vogliono siamo in un paese democratico a me f… - asabranca69 : @Paolo_Bargiggia @GiorgiaMeloni @repubblica @Maumol Paolo questi da oggi vanno tutti in analisi! Stanno impazzendo!… - sotomajor67 : @Paolo_Bargiggia @GiorgiaMeloni @repubblica @Maumol Ora che la Sig.ra Meloni è, dove ha sempre voluto essere, vedre… -