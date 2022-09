Aveva previsto tutto (Di lunedì 26 settembre 2022) Nei momenti più caldi della storia si finisce sempre per tornare lui: Nostradamus. Le profezie dell’astrologo francese vissuto nel Cinquecento sembra continuino a parlarci dei giorni nostri. E di fatti importanti. Come nel caso della morte della regina Elisabetta II. Elisabetta II, tutte le immagini del funerale guarda le foto Leggi anche › «I corgi sanno che non la rivedranno più»: lo dice l’addestratore della regina Elisabetta › I funerali di Elisabetta II: ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Nei momenti più caldi della storia si finisce sempre per tornare lui: Nostradamus. Le profezie dell’astrologo francese vissuto nel Cinquecento sembra continuino a parlarci dei giorni nostri. E di fatti importanti. Come nel caso della morte della regina Elisabetta II. Elisabetta II, tutte le immagini del funerale guarda le foto Leggi anche › «I corgi sanno che non la rivedranno più»: lo dice l’addestratore della regina Elisabetta › I funerali di Elisabetta II: ...

davcarretta : Orsini dice che lui aveva previsto tutto sulla guerra della Russia in Ucraina Ecco la realtà. - LaVeritaWeb : Il dem accusa di maschilismo la leader di Fdi e associa al «patriarcato» i valori decantati dal padre dell’Italia.… - thisismaximoff_ : RT @RACCONTERODITEX: niccolò aveva già previsto tutto per questo se n’è andato dall’italia io un po’ lo capisco - AS5H0LE : RT @RACCONTERODITEX: niccolò aveva già previsto tutto per questo se n’è andato dall’italia io un po’ lo capisco - Alefior87 : @bobocraxi @gparagone Speriamo. Tuo padre aveva previsto molte cose negative che sarebbero derivate dal cedere pote… -