App PlayStore infette con malware, spunta un nuovo infinito elenco da paura: disinstallatele subito! (Di lunedì 26 settembre 2022) Anche oggi dobbiamo raccontarvi di applicazioni spacciate per “benigne”, in realtà infette da virus, malware e programmini malevoli. L’elenco, svelato da TechnoAndroid.net, riguarda come presumibile una serie di applicazioni che sono state pubblicate sul PlayStore, il negozio ufficiale di applicazioni di Google, e che di conseguenza sembravano fossero lecite. App PlayStore, 25/9/2022 – Computermagazine.itIn realtà si è scoperto che al suo interno contenessero dei malware, software molto dannosi che hanno il principale obiettivo di penetrare di nascosto i sistemi operativi degli utenti, per poi sfruttare le informazioni rubate a proprio vantaggio. Si tratta di virus che spesso e volentieri agiscono di soppiatto, di conseguenza il malcapitato non è in grado di riconoscerli, nel ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Anche oggi dobbiamo raccontarvi di applicazioni spacciate per “benigne”, in realtàda virus,e programmini malevoli. L’, svelato da TechnoAndroid.net, riguarda come presumibile una serie di applicazioni che sono state pubblicate sul, il negozio ufficiale di applicazioni di Google, e che di conseguenza sembravano fossero lecite. App, 25/9/2022 – Computermagazine.itIn realtà si è scoperto che al suo interno contenessero dei, software molto dannosi che hanno il principale obiettivo di penetrare di nascosto i sistemi operativi degli utenti, per poi sfruttare le informazioni rubate a proprio vantaggio. Si tratta di virus che spesso e volentieri agiscono di soppiatto, di conseguenza il malcapitato non è in grado di riconoscerli, nel ...

