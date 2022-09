A Roma sconfitti Bonino e Calenda (Di lunedì 26 settembre 2022) La consigliera comunale di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni (36%) è eletta senatrice nel collegio uninominale di Roma centro-nord sconfiggendo il volto di +Europa Emma Bonino (33%) e il leader di Azione Carlo Calenda (14%). Leggi su today (Di lunedì 26 settembre 2022) La consigliera comunale di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni (36%) è eletta senatrice nel collegio uninominale dicentro-nord sconfiggendo il volto di +Europa Emma(33%) e il leader di Azione Carlo(14%).

you_trend : ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Lavinia Mennuni (CDX) è eletta senatrice nel collegio uninominale di… - _MrWolf_ : RT @you_trend: ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Lavinia Mennuni (CDX) è eletta senatrice nel collegio uninominale di Roma cent… - benjamn_boliche : RT @you_trend: ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Lavinia Mennuni (CDX) è eletta senatrice nel collegio uninominale di Roma cent… - alexfoti : RT @you_trend: ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Lavinia Mennuni (CDX) è eletta senatrice nel collegio uninominale di Roma cent… - FRANCESC0PAGANO : RT @you_trend: ?? DECISION DESK Quorum/YouTrend per @SkyTG24: Lavinia Mennuni (CDX) è eletta senatrice nel collegio uninominale di Roma cent… -