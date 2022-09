WTA Parma 2022 | Sakkari amore a prima vista con la città | “Voglio vincere”

(Di domenica 25 settembre 2022) Vanno in archivio le qualificazioni delLadies Open presented by Iren. I campi del TChanno retto alla perfezione, in una giornata messa a repentaglio dalla pioggia mattutina, permettendo la regolare conclusione del programma. Lunedì 26 settembre si disputeranno le prime sfide del tabellone principale, che culminerà con la finale in programma sabato 1° ottobre. Le protagoniste più attese sono tutte sbarcate nellaemiliana, dove daranno la caccia al titolo dell’evento WTA 250 co-organizzato dal circolo e da MEF Tennis Events con il contributo del Comune di. Oltre allatesta di serie, la numero 6 del mondo Maria, si sono allenate le italiane della nazionale di Billie Jean King Cup: Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta ...

sportface2016 : #WtaParma, programma e orari di lunedì #26settembre con #Errani - TerrinoniL : Wta Parma - Draw: Sei azzurre ai nastri di partenza. Sakkari guida il seeding - TennisWorldit : Wta Parma - Draw: Sei azzurre ai nastri di partenza. Sakkari guida il seeding: La numero sei del mondo ai nastri di… - valuebet23 : #Tennis Wta parma (Italy) Bogdan A. - Pigossi L. All #1xbet picks in Telegram: - newsfresche : RT @OA_Sport: WTA Parma 2022: sono sei le italiane di scena. Due i possibili derby al 2° turno, tante partite interessanti -

Sui campi in terra rossa del Tennis Club, grande attesa per le azzurre Trevisan, Paolini e ...IN ESTONIA " Nel ricchissimo palinsesto dei prossimi sette giorni, brilla anche l'esclusiva del ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 26 settembre al torneodi2022 con Sara Errani impegnata come ultimo incontro sul centrale, indicativamente intorno alle ore 18, contro la statunitense Davis. Per il resto, altri quattro incontri del tabellone ...Tanta, tantissima Italia in campo da lunedì. Al maschile, gli eroi di Bologna Sinner, Musetti e Fognini, insieme a Lorenzo Sonego, saranno tra ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...