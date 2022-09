"Vuoi una morte rapida o una bella morte? Poi i russi mi hanno pugnalato alla schiena" (Di domenica 25 settembre 2022) Aiden Aslin, uno dei cinque britannici rilasciati dalla russia nell'ambito dello scambio di prigionieri dei giorni scorsi, ha rilasciato la sua prima intervista ai media e raccontato di essere stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022) Aiden Aslin, uno dei cinque britannici rilasciati da nell'ambito dello scambio di prigionieri dei giorni scorsi, ha rilasciato la sua prima intervista ai media e raccontato di essere stato ...

fattoquotidiano : Meloni in versione teleimbonitrice: “Se non vuoi votare Fratelli d’Italia cancella il simbolo sulla scheda con una… - GrandeFratello : Ehi! Sì, proprio tu! @Soleil_stasi e @pierpaolopretel hanno una super news da darti ?? Vuoi scoprire tutti i segret… - mikasounds : Grazie a tutti per questa serata magica e speciale a Verona. Mi sento molto fortunato di poter dire che o un public… - RetweeterFN : RT @oIiviawiller: in guerra = conflitto interno, forse ti ritrovi in una situazione in cui in realtà non vuoi stare il collegamento a fortn… - khaliyarousseau : RT @oIiviawiller: in guerra = conflitto interno, forse ti ritrovi in una situazione in cui in realtà non vuoi stare il collegamento a fortn… -