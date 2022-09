Uomini e Donne, che fine ha fatto Alessandra Pierelli? (Di domenica 25 settembre 2022) Sono passati quasi vent’anni da quando Alessandra Pierelli è diventata famosa a Uomini e Donne come “fidanzata d’Italia”, essendo stata la scelta di Costantino Vitagliano, il primo vero tronista della storia del talk show di Maria De Filippi. Oggi Alessandra ha 42 anni e la sua vita è completamente cambiata. Abbandonato definitivamente il mondo della televisione, Alessandra Pierelli ha sposato il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassari e con lui si è trasferita a Montecarlo. Proprio nel principato di Monaco, Alessandra vive insieme a Daniel e Liam, i due figli avuti da Baldassari. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, dove vedere le puntate delle vecchie stagioni ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 settembre 2022) Sono passati quasi vent’anni da quandoè diventata famosa acome “fidanzata d’Italia”, essendo stata la scelta di Costantino Vitagliano, il primo vero tronista della storia del talk show di Maria De Filippi. Oggiha 42 anni e la sua vita è completamente cambiata. Abbandonato definitivamente il mondo della televisione,ha sposato il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassari e con lui si è trasferita a Montecarlo. Proprio nel principato di Monaco,vive insieme a Daniel e Liam, i due figli avuti da Baldassari. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, dove vedere le puntate delle vecchie stagioni ...

