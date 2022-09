Sassuolo, Carnevali: "Raspadori? Non volevamo cederlo, ma sapevamo...'' (Di domenica 25 settembre 2022) Carnevali: "Raspadori? Non volevamo cederlo, ma sapevamo che di fronte a tali opportunità era qualcosa di giusto da fare" Presente nella giornata di oggi al 'Festival dello Sport' in corso di svolgimento a Trento, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue parole: Carnevali, parlando di calcio e calciomercato. Qual è l'operazione di mercato a cui è più legato? "A livello di giocatori importanti ce ne sono state diverse. Quella che, però, ricordo con maggiore piacere risale agli inizi della mia carriera nel calcio quando lavoravo per una società dilettantistica e riuscì a cedere un giocatore al Monza avendo così la possibilità di conoscere Giuseppe ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 25 settembre 2022): "? Non, mache di fronte a tali opportunità era qualcosa di giusto da fare" Presente nella giornata di oggi al 'Festival dello Sport' in corso di svolgimento a Trento, l'amministratore delegato delGiovanniha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue parole:, parlando di calcio e calciomercato. Qual è l'operazione di mercato a cui è più legato? "A livello di giocatori importanti ce ne sono state diverse. Quella che, però, ricordo con maggiore piacere risale agli inizi della mia carriera nel calcio quando lavoravo per una società dilettantistica e riuscì a cedere un giocatore al Monza avendo così la possibilità di conoscere Giuseppe ...

