Repressione iraniana Hadis Najafi | uccisa a vent' anni La ragazza con la coda è già un simbolo

(Di domenica 25 settembre 2022) Protestava, come migliaia di donne fanno da più di dieci giorni nel paese, dopo la morte di Mahsa Amini, assassinata perché portava male il velo . Il presidente Ebrahim Raisi: “Dobbiamo trattare in modo deciso coloro che si oppongono alla sicurezza e alla tranquillità del Paese”

Lo riferiscono vari social e in particolare la giornalistaMasih Alinejad sul suo profilo ... Continua così a salire paurosamente il bilancio delle vittime delladelle proteste: 41 ...Iran, capo magistratura: 'nessuna indulgenza' con manifestanti Il capo della magistratura... Secondo gli attivisti, finora nelladelle proteste sono state uccise almeno 54 persone. ...Amnesty International ha raccolto nuove prove sulle conseguenze mortali della repressione da parte delle forze di sicurezza iraniane contro coloro che da giorni protestano pacificamente per la morte d ...BRUXELLES - L'Unione Europa prende posizioni sulla repressione delle proteste in Iran dopo gli abusi subiti da Mahsa Amini da parte della polizia morale. "Donne e uomini in tutto l'Iran hanno esercita ...