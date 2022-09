Olanda-Belgio stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Nations League 2022/2023 (Di domenica 25 settembre 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Olanda-Belgio, match valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Nations League A. Gara da gestire per la squadra di Van Gaal, che deve semplicemente evitare di perdere con più di tre gol di scarto per arrivare in testa al gruppo e qualificarsi alla fase finale. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 settembre 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno. In alternativa, Sportface vi fornirà news e approfondimenti nel corso della serata. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la sesta giornata della fase a gironi diA. Gara da gestire per la squadra di Van Gaal, che deve semplicemente evitare di perdere con più di tre gol di scarto per arrivare in testa al gruppo e qualificarsi alla fase finale. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 settembre 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport Uno. In alternativa, Sportface vi fornirà news e approfondimenti nel corso della serata. SportFace.

