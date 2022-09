Oggi si vota, e chiunque vincerà dovrà confrontarsi con questo tema (Di domenica 25 settembre 2022) Oggi si vota. chiunque vincerà dovrà confrontarsi con una situazione economica estremamente complessa: alta inflazione e rischi sempre più evidenti di una seria, e non breve recessione, nonché di un contesto internazionale poco favorevole: alti tassi di interesse, mancanza dell’atteso “scudo della Banca centrale europea” per calmierare lo spread. Di tutto ciò parleremo quando si saprà chi esce vincitore da una campagna elettorale confusa e sgrammaticata. Il primo problema che dovrà affrontare il nuovo governo è come impostare la legge di bilancio. Se ne avranno indicazioni dal prologo: come trattare le pensioni a fronte di un’inflazione che morde e restringe il potere d’acquisto delle famiglie, già colpito dalle spese energetiche. Il fenomeno avrà un impatto tangibile ... Leggi su formiche (Di domenica 25 settembre 2022)sicon una situazione economica estremamente complessa: alta inflazione e rischi sempre più evidenti di una seria, e non breve recessione, nonché di un contesto internazionale poco favorevole: alti tassi di interesse, mancanza dell’atteso “scudo della Banca centrale europea” per calmierare lo spread. Di tutto ciò parleremo quando si saprà chi esce vincitore da una campagna elettorale confusa e sgrammaticata. Il primo problema cheaffrontare il nuovo governo è come impostare la legge di bilancio. Se ne avranno indicazioni dal prologo: come trattare le pensioni a fronte di un’inflazione che morde e restringe il potere d’acquisto delle famiglie, già colpito dalle spese energetiche. Il fenomeno avrà un impatto tangibile ...

