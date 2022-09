"Non mando in ondanulla". La Venier blocca la regia, caos a Domenica In (Di domenica 25 settembre 2022) regia in tilt a Domenica In, con Mara Venier che deve subito far fronte a un piccolo imprevisto. "Non mando in onda nulla di quello che abbiamo concordato", l'avvertimento di Zia Mara alla regia di Rai 1. In studio si va a braccio, si improvvisa, per il terrore dei tecnici e per la gioia dei telespettatori seduti sul divano e nei tinelli a casa e per la stessa conduttrice, che quando le emozioni si sbrigliano e il divertimento "deraglia" trova il suo habitat naturale. E quel "mando in tilt la regia" suona come una simpaticissima minaccia. Il clima è festoso, perché la Venier ha invitato Milly Carlucci e l'intero cast di Ballando con le stelle, amatissimo e assai seguito show del sabato sera di Rai1 che sta per debuttare. Da anni un pilastro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022)in tilt aIn, con Marache deve subito far fronte a un piccolo imprevisto. "Nonin onda nulla di quello che abbiamo concordato", l'avvertimento di Zia Mara alladi Rai 1. In studio si va a braccio, si improvvisa, per il terrore dei tecnici e per la gioia dei telespettatori seduti sul divano e nei tinelli a casa e per la stessa conduttrice, che quando le emozioni si sbrigliano e il divertimento "deraglia" trova il suo habitat naturale. E quel "in tilt la" suona come una simpaticissima minaccia. Il clima è festoso, perché laha invitato Milly Carlucci e l'intero cast di Ballando con le stelle, amatissimo e assai seguito show del sabato sera di Rai1 che sta per debuttare. Da anni un pilastro ...

LoisZorro : @RudyGiuliani @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Male America great again non ha funzionato. Vuoi che funzioni in Ital… - shwasdream : anche qui se non mi mettete come best hyunjin stan vi mando jyp a casa ?? - mmgvnchy : @danieIdegas non pensavo stessimo dicendo pov veri visto che anche quello descritto da te non è mai accaduto! mando… - TerenasIII : @LolEsbortIta E non sono transfobico. E non retwitto estremisti di destra. E non mando il mio seguito a tormentare le persone. -