Motomondiale | Gp Giappone Bagnaia ' Buttato via punti | serve freddezza'

(Di domenica 25 settembre 2022) "Gara molto complicata, non riuscivo a fare niente" MOTEGI () - "E' stata una gara molto complicata e non riuscivo a fare niente. Frenare forte ha aumentato la pressione della gomma, ho ...

Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, dopo la caduta nel Gran Premio deldi MotoGP. - foto LivePhotoSport - . spf/fsc/red 25 - Set - 22 10:14 25 ...Lo ha detto Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, dopo il terzo posto nel Gran Premio deldi MotoGP. - foto LivePhotoSport - . spf/fsc/red 25 - Set - 22 09:30 25 settembre 2022Marquez è partito dalla pole, dopo una caduta senza conseguenze nel warm up. In Giappone è però la Ducati a dominare questa domenica: Jack Miller vince davanti a Brad Binder (KTM) e Jorge Martin ...'Gara molto complicata, non riuscivo a fare niente' MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) - 'E' stata una gara molto complicata e non riuscivo a fare ...