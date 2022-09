CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del piccolo Mattia Luconi, di origini sarde, vittima… - Gazzettino : #mattia luconi, il padre del bimbo annegato nell'alluvione: «Non si può morire per pioggia: presenteremo esposto in… - leggoit : Mattia Luconi, vittima a 8 anni nell'alluvione. La disperazione del papà: «Non si può morire per una pioggia» - StaserasolounTG : RT @qn_carlino: Mattia Luconi: trovato il corpo del bimbo disperso. Il padre: 'Ho sperato fino all'ultimo' - qn_carlino : Mattia Luconi: trovato il corpo del bimbo disperso. Il padre: 'Ho sperato fino all'ultimo' -

...piccolo, il bimbo di 8 anni travolto dall'alluvione del fiume Nevola la sera del 15 settembre e trovato morto otto giorni dopo in un campo a Trecastelli (Ancona), parla il papà TizianoCONTINUANO LE RICERCHE DI BRUNELLA CHIU' Dopo il ritrovamento del corpo del piccolo, 8 anni, ieri in un campo a 150 metri del fiume Nevola a Trecastelli (Ancona), le ricerche vanno ..."Presenteremo un esposto in Procura: perché non è possibile nel 2022 morire per una pioggia. Non voglio che succeda mai più, non voglio che altri Mattia vengano sacrificati in questo modo". Lo ha dett ...Disperazione e rabbia nelle parole del padre del piccolo Mattia, morto nell'alluvione nelle Marche. «Presenteremo un esposto in Procura: perché non è possibile nel 2022 ...