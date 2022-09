Maltempo in Toscana, auto bloccate nel fango. Fiumi esondati a Siena dopo le piogge record: «Non succedeva da 50 anni» – Il video (Di domenica 25 settembre 2022) Salvate dai vigili del fuoco dopo che la loro automobile è rimasta intrappolata nel fango. È successo la notte scorsa a Montaperti, in provincia di Siena, durante l’ondata di Maltempo che ha colpito la regione e provocato l’esondazione di molti torrenti. Due vetture sono state investite dalla piena mentre percorrevano strade secondarie. Una donna è riuscita a uscire dalla macchina e a raggiungere un luogo sicuro in autonomia. Le persone all’interno della seconda vettura, invece, sono state portate in salvo dai vigili del fuoco speleo-fluviali. Sempre nel Senese, i pompieri hanno dovuto eseguire altri interventi per riparare i danni dell’acqua, soprattutto nei pressi di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. Sull’autopalio Siena-Firenze, ... Leggi su open.online (Di domenica 25 settembre 2022) Salvate dai vigili del fuocoche la loromobile è rimasta intrappolata nel. È successo la notte scorsa a Montaperti, in provincia di, durante l’ondata diche ha colpito la regione e provocato l’esondazione di molti torrenti. Due vetture sono state investite dalla piena mentre percorrevano strade secondarie. Una donna è riuscita a uscire dalla macchina e a raggiungere un luogo sicuro innomia. Le persone all’interno della seconda vettura, invece, sono state portate in salvo dai vigili del fuoco speleo-fluviali. Sempre nel Senese, i pompieri hanno dovuto eseguire altri interventi per riparare i ddell’acqua, soprattutto nei pressi di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. Sull’palio-Firenze, ...

Agenzia_Ansa : Dopo le Marche, l'Italia alla prova delle allerte maltempo. Domani quattro regioni del Centro-Sud - Lazio, Molise,… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Prolungata allerta meteo gialla in Liguria , Toscana alza l'allerta in arancione. La perturbazione si st… - MariaAversano1 : RT @Giulio_Firenze: Maltempo: Toscana piogge record, auto intrappolate nel fango - Giulio_Firenze : Maltempo: Toscana piogge record, auto intrappolate nel fango - ElioLannutti : Maltempo sul voto, temporale estremo a Napoli: strade come fiumi. In Toscana auto bloccate dal fango -