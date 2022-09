Corriere dello Sport

LONDRA (Regno Unito) - Durante il match di Laver Cup fra Djokovic e Auger - Aliassime , nel momento del cambio di campo fra i due tennisti, Matteoha caricato il compagno di squadra del Team Europe in un modo tutto 'italiano': "Forza Novak, forza. Un pò di cattiveria adesso, un pò di cazzimma napoletana , eh! Un pò di cazzimma ...... ha raccontato alcuni retroscena del gala, uno dei quali ha come protagonista proprio. I ... che a quel punto se n'è uscito con unaautoironica al punto giusto: 'Io pensavo di essere il ... La frase di Berrettini che ha fatto scoppiare a ridere Djokovic Durante il match contro Auger-Aliassime il tennista azzurro chiede più grinta al compagno di squadra del Team Europe in un modo tutto 'italiano': il serbo capisce al volo e sorride ...Berrettini preferisce scherzarci su: ecco cosa ha detto il tennista romano alla cena di gala la sera prima della Laver Cup.