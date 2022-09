Inter, striscioni della Curva Nord contro Zhang in giro per Milano (Di domenica 25 settembre 2022) Cresce il malcontento dei tifosi Interisti, o quantomeno una parte di essi, nei confronti della proprietà nerazzurra. Nel corso della notte in più parti di Milano sono apparsi striscioni che intimano a Steven Zhang di vendere la società. La firma è della Curva Nord. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Cresce il malcontento dei tifosiisti, o quantomeno una parte di essi, nei confrontiproprietà nerazzurra. Nel corsonotte in più parti disono apparsiche intimano a Stevendi vendere la società. La firma è. SportFace.

