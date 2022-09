Inter: Steven Zhang nel mirino di alcuni creditori cinesi. Causa al tribunale di Milano (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, si trova coinvolto in una Causa al tribunale di Milano, portata avanti da alcuni creditori cinesi. Il numero uno neroazzurro infatti deve restituire 250 milioni di euro, come previsto da un’ordinanza del tribunale di Honk Kong, come tra l’altro spiegato dall’avvocato Kang Jiang: “Abbiamo appreso che i beni personali e di valore detenuti direttamente da Zhang Kangyang sono molto rari e l’esecuzione successiva non sarà molto semplice e diretta”. In aggiunta i creditori cinesi hanno nel mirino Zhang, per via della delibera dell’Inter, la quale esclude compensi nei confronti di ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) Il presidente dell’, si trova coinvolto in unaaldi, portata avanti da. Il numero uno neroazzurro infatti deve restituire 250 milioni di euro, come previsto da un’ordinanza deldi Honk Kong, come tra l’altro spiegato dall’avvocato Kang Jiang: “Abbiamo appreso che i beni personali e di valore detenuti direttamente daKangyang sono molto rari e l’esecuzione successiva non sarà molto semplice e diretta”. In aggiunta ihanno nel, per via della delibera dell’, la quale esclude compensi nei confronti di ...

