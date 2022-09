Il dolore di Sylvester Stallone sulla morte del primo figlio Sage | “Un infarto improvviso”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 settembre 2022)Stallone dieci anni fa ha dovuto affrontare una sfida imparagonabile a qualsiasi impresa sul ring con Apollo Creed o Ivan Drago e per cui nemmeno gli “occhi della tigre” hanno potuto fare nulla, ladel, il 13 luglio 2012, a causa di unnel suo appartamento di Los Angeles a soli 36 anni è stato ilpiù grande della sua vita e di cui ancora oggi fa fatica a parlare. Tornare con la mente a quella sera d’estate quando gli è arrivata la chiamata mentre si trovava al Comic-Con di San Diego per promuovere The Expendables II fa ancora troppo male, e sarà così per sempre Aveva tentato anche la carriera manageriale, fondando una società che si era specializzata nei vecchi film di cassetta degli anni Settanta, quelli che ...