Hadis Najafi: la ragazza di 20 anni uccisa dalla polizia iraniana dopo essersi raccolta i capelli in una coda | VIDEO (Di domenica 25 settembre 2022) In Iran ieri sera è stata uccisa dalle forze di sicurezza iraniane Hadis Najafi, la donna diventata simbolo delle rivolte che si stanno svolgendo da una settimana nel Paese in seguito alla morte di Mahsa Amini, una donna di 22 anni morta mentre era sotto la custodia della polizia religiosa che l’aveva arrestata perché accusata di non indossare bene il velo. Najafi aveva 20 anni, è stata raggiunta da sei colpi di arma da fuoco mentre si trovava a Karaj, vicino a Teheran, dove stava manifestando contro la polizia religiosa e contro il regime iraniano. Alcuni account Twitter riportano che la donna è stata raggiunta dai sei colpi di proiettile al petto, in viso e al collo. Il VIDEO diventato un simbolo delle proteste Nel ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) In Iran ieri sera è statadalle forze di sicurezza iraniane, la donna diventata simbolo delle rivolte che si stanno svolgendo da una settimana nel Paese in seguito alla morte di Mahsa Amini, una donna di 22morta mentre era sotto la custodia dellareligiosa che l’aveva arrestata perché accusata di non indossare bene il velo.aveva 20, è stata raggiunta da sei colpi di arma da fuoco mentre si trovava a Karaj, vicino a Teheran, dove stava manifestando contro lareligiosa e contro il regime iraniano. Alcuni account Twitter riportano che la donna è stata raggiunta dai sei colpi di proiettile al petto, in viso e al collo. Ildiventato un simbolo delle proteste Nel ...

LaStampa : In Iran uccisa Hadis Najafi, la “ragazza della coda” simbolo delle proteste - andreapurgatori : #Iran, uccisa durante le proteste Hadis Najafi, 'la ragazza della coda' diventata simbolo della protesta… - Corriere : Iran, 6 proiettlil al petto per Hadis Najafi: uccisa mentre manifestava. Era la «ragazza con la coda» uno dei simbo… - matildesjt : RT @andreavianel: La chiamavano la ragazza con la coda. Ma era sopratutto la ragazza del coraggio e della libertà. E del futuro, che lei no… - nadia_moroni : RT @Corriere: Iran, 6 proiettlil al petto per Hadis Najafi: uccisa mentre manifestava. Era la «ragazza con la coda» uno dei simboli della p… -