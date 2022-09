Gf Vip 7: incredibile rivelazione su due primedonne da parte del vippone (Di domenica 25 settembre 2022) E’ uno degli ultimi arrivati, ma ha già provocato momenti di tensione nella Casa del Gf Vip 7. L’inquilino ha rivelato un retroscena clamoroso sulle due showgirl. E’ entrato solo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 25 settembre 2022) E’ uno degli ultimi arrivati, ma ha già provocato momenti di tensione nella Casa del Gf Vip 7. L’inquilino ha rivelato un retroscena clamoroso sulle due showgirl. E’ entrato solo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

TuttogratisIT : In queste ore, fioccano polemiche su #Elenoire, concorrente del #gfvip, che ora è al centro di una bufera incredibi… - ParliamoDiNews : Gf Vip 7, l’incredibile storia che Gegia racconterà al suo ingresso nella Casa #23Settembre #Spettacolo - silentloudly : Non sanno proprio giocare. Alberto una vipera incredibile. Antonello fa la vip ma è una ochetta. Però col giusto gr… - Gossiplive_it : #GFVip, sai quanto guadagna #OriettaBerti a puntata? La cifra finale è incredibile! - Torrance_Jack_ : RT @mooneymood27: Comunque è incredibile come l'elfo ci incastri sempre. Meno di 48h fa c lamentavamo di non conoscere mezzo vip e adesso s… -