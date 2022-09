sportface2016 : +++Un immenso Roger #Federer lascia il #tennis con una sconfitta nel doppio con #Nadal. La leggenda svizzera saluta… - lellinara : RT @LaStampa: Federer lascia, anche i campioni piangono - LaStampa : RT @LaStampa: Federer lascia, anche i campioni piangono - GianniVaretto : RT @LaStampa: Federer lascia, anche i campioni piangono -

Borg e McEnroe hanno dato vita a una straordinaria rivalità: prima di Rogere Rafa Nadal ... in secondo luogo siaperta la possibilità che le due nazionali arrivino sul 12 - 12 al ...... dopo la non - convocazione in Davis e nella settimana dell'addio al tennis di Roger, gioca ...e di idee per contrastare la regolarità e soprattutto la potenza da fondocampo di 'Sonny'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Oltre alla campionessa Slam Sloane Stephens e alla favorita Sakkari, in campo anche Sara Errani. Nelle qualificazioni, concluse domenica, ruba l'occhio la 18enne Andreeva ...