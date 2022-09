Duilio (Ad Sky): «La pirateria è un problema anche per i club» (Di domenica 25 settembre 2022) “È sanissimo rimettere a posto i costi ma per aumentare i ricavi bisogna combattere seriamente la pirateria”. Lo ha detto Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, durante il dibattito “Gli Stati generali del calcio italiano”, organizzato in occasione del Festival dello Sport di Trento. “Nel Regno Unito se c’è qualcuno che pirata un contenuto L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 25 settembre 2022) “È sanissimo rimettere a posto i costi ma per aumentare i ricavi bisogna combattere seriamente la”. Lo ha detto Andrea, amministratore delegato di Sky Italia, durante il dibattito “Gli Stati generali del calcio italiano”, organizzato in occasione del Festival dello Sport di Trento. “Nel Regno Unito se c’è qualcuno che pirata un contenuto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

