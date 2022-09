Arancini | scopri la ricetta della variante con il pistacchio di Bronte | è gustosissima!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 25 settembre 2022) Avete mai provato glialdi? Sono buonissimi e non hanno nulla da invidiare a quelli al ragù Gli, o arancine, sono uno dei piatti tipiciSicilia più famosi in Italia. Sono amati in tutto il territorio italiano, e anche all'estero, e fanno ormai partetradizione dello street food del vecchio Stivale. Laal ragù è quella più classica e amata, ma non è l'unica che si trova in Sicilia. Tra le altre varianti, una delle più apprezzate è quella al. In particolare, per avere un arancino siciliano doc, si ricorre all'uso dei pistacchi di. Quella diè una varietà siciliana DOP, prodotta nel comune omonimoprovincia di ...