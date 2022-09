Alluvione Marche, Mattia, il padre Tiziano: "Farò un esposto in procura: non si può morire per una pioggia" (Di domenica 25 settembre 2022) Già due fascicoli sono aperti ad Ancona e di Urbino, per i reati di omicidio colposo plurimo e inondazione colposa per i mancati allarmi e altre eventuali responsabilità Leggi su repubblica (Di domenica 25 settembre 2022) Già due fascicoli sono aperti ad Ancona e di Urbino, per i reati di omicidio colposo plurimo e inondazione colposa per i mancati allarmi e altre eventuali responsabilità

Agenzia_Ansa : FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'al… - Agenzia_Ansa : Un volontario che stava lavorando nelle Marche in seguito all'emergenza alluvione è stato investito da un automobil… - CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del piccolo Mattia Luconi, di origini sarde, vittima… - Nat_Casatelli : RT @SkyTG24: Alluvione Marche, il papà del piccolo Mattia: 'Non è possibile morire per una pioggia' - danielarom12570 : RT @tanalibero: STRAURGENTISSIMO: EMERGENZA ASSOLUTA: L'ALLUVIONE NELLE MARCHE (avrete visto le terribili immagini del nubifragio improvvis… -