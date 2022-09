Vite al limite | il suo percorso è finito in tragedia | aveva solo 29 anni | Lacrime a fiumi

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 24 settembre 2022) Un programma trasmesso su Real Time, un format che riscuote tanto successo,almolto spesso si trova al centro della cronaca nera a causa di personaggi che vi hanno preso parte ma che purtroppo non sono riusciti a sopravvivere. Real Time propone, da diverso tempo, un programma abbastanza particolare intitolatoal. Si tratta di un format in cui vengono raccontate delle storie emozionanti dove non mancano momenti di tristezza provocati da persone che non riescono a trovare il giusto stato di salute, una patologia legata soprattutto ad un peso eccessivo. Molte sono state le storie che hanno fatto commuovere i tanti telespettatori, tra cui quella di un ragazzo che ha richiesto l’aiuto del dottor Nowzaradan. Sappiamo che quest’ultimo entra in gioconel momento ...